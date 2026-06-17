Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Subaru Uncharted - Πόσο κοστίζει;

Η Subaru ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα, και δημιούργησε το Uncharted, ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover SUV, που αποτελεί το 1 από τα 3 ηλεκτρικά μοντέλα που θα λανσαριστούν μέσα στο έτος.