Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Subaru Uncharted - Πόσο κοστίζει;
Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Subaru Uncharted - Πόσο κοστίζει;
Το Subaru Uncharted παρουσιάστηκε επίσημα στην Ελλάδα, και οδηγήσαμε το νέο ηλεκτρικό SUV σε διαδρομές που περιλαμβάνουν άσφαλτο αλλά και χώμα, σε αρκετά κακοτράχαλα εδάφη.
UPD:
Η Subaru ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα, και δημιούργησε το Uncharted, ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover SUV, που αποτελεί το 1 από τα 3 ηλεκτρικά μοντέλα που θα λανσαριστούν μέσα στο έτος.
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UPD:
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