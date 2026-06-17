Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Subaru Uncharted - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Subaru Uncharted - Πόσο κοστίζει;

Το Subaru Uncharted παρουσιάστηκε επίσημα στην Ελλάδα, και οδηγήσαμε το νέο ηλεκτρικό SUV σε διαδρομές που περιλαμβάνουν άσφαλτο αλλά και χώμα, σε αρκετά κακοτράχαλα εδάφη.

Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Subaru Uncharted - Πόσο κοστίζει;
UPD:
Η Subaru ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα, και δημιούργησε το Uncharted, ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover SUV, που αποτελεί το 1 από τα 3 ηλεκτρικά μοντέλα που θα λανσαριστούν μέσα στο έτος.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης