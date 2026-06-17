Αυτές είναι οι μάρκες με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση στην ΕΕ
Αυτές είναι οι μάρκες με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση στην ΕΕ
Σε μία αγορά που κινείται θετικά οι Κινέζοι δείχνουν πως ξέρουν τον τρόπο να κερδίζουν τον αγοραστή όταν παραδοσιακοί πελάτες δείχνουν πως χάνουν το… τρένο
ζεται σε αύξηση 4,2%.
Με θετικό πρόσημο κινήθηκε η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τετράμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο ταξινομήθηκαν 3.794.280 νέα αυτοκίνητα, έναντι 3.640.026 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επίδοση που μεταφρά
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