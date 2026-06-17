Αυτές είναι οι μάρκες με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση στην ΕΕ

Με θετικό πρόσημο κινήθηκε η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τετράμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο ταξινομήθηκαν 3.794.280 νέα αυτοκίνητα, έναντι 3.640.026 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επίδοση που μεταφρά