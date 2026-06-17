Δίνουν καινούργιο αυτοκίνητο με άμεση παράδοση σε 48 ώρες σε όλη την Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Δίνουν καινούργιο αυτοκίνητο με άμεση παράδοση σε 48 ώρες σε όλη την Ελλάδα

Η Citroën κάνει ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση του νέου C3, καθώς η δημοφιλέστερη βενζινοκίνητη έκδοση Turbo 100 ίππων είναι πλέον ετοιμοπαράδοτη, με ταξινόμηση και παράδοση μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Δίνουν καινούργιο αυτοκίνητο με άμεση παράδοση σε 48 ώρες σε όλη την Ελλάδα

Η Citroën ανακοινώνει άμεση διαθεσιμότητα για το νέο C3 στην ελληνική αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν το αυτοκίνητό τους με ταξινόμηση και παράδοση σε μόλις 48 ώρες μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων της μάρκας.


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