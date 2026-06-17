Ελλάδα: Ραγδαία αύξηση των διελεύσεων στα συνεργεία για Ferrari, Lamborghini, Aston Martin

Τεχνικοί εξειδικευμένων κέντρων που μίλησαν στο newsauto.gr περιγράφουν την τάση ως πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, ένα Ferrari ή μια Lamborghini με πινακίδες Κόλπου ήταν σπάνιο θέαμα ακόμη και τον Αύγουστο στη Μύκονο. Σήμερα, τέτοιου τύπου διελεύσεις καταγράφονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο τη θερινή περίοδο.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν προκύπτει από τα ίδια τα συνεργεία και με συνομιλίες μας με ανθρώπους της αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, οι διελεύσεις οχημάτων προέλευσης Κόλπου στα εξουσιοδοτημένα κέντρα συντήρησης Ferrari (στην Εθνική Οδό) και Lamborghini (Μάνδρα και Αχαρνές) έχουν αυξηθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για αυτοκίνητα που μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούνταν αποκλειστικά σε συνεργεία του Ντουμπάι ή του Αμπού Ντάμπι και τα οποία πραγματοποιούν πλέον τα προγραμματισμένα service τους σε ελληνικό έδαφος, σημάδι ότι οι ιδιοκτήτες τους δεν βρίσκονται απλά σε διακοπές, αλλά παραμένουν στη χώρα για μεγάλο διάστημα.

Το newsauto.gr ερεύνησε το θέμα και η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για συνέπεια της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία στέλνει εύπορες οικογένειες προς ασφαλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Ελλάδα.

Την έντονη παρουσία εξωτικών supercars και αυτά με πινακίδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύτμφωνα με ρεπορτάζ του newsauto το ίδιο φαινόμενο καταγράφεται πλέον και στα συνεργεία πολυτελών αυτοκινήτων της χώρας.

Τα αυτοκίνητα ταξιδεύουν μαζί με τις οικογένειες

Οι εύποροι Άραβες δεν μεταφέρουν στην Ελλάδα μόνο τον εαυτό τους με ιδιωτικά αεροσκάφη. Φέρνουν και τον στόλο τους. Πηγές της αγοράς αναφέρουν αυξημένη κίνηση ειδικών cargo πτήσεων και θαλάσσιων μεταφορών υπεραυτοκινήτων με προορισμό κυρίως την Αθήνα και τα νησιά του Αιγαίου. Rolls-Royce, Bentley, McLaren και Aston Martin που μέχρι πριν λίγους μήνες κυκλοφορούσαν στους δρόμους του Κόλπου βρίσκονται σήμερα παρκαρισμένα έξω από βίλες και ξενοδοχεία στη Βουλιαγμένη, τη Γλυφάδα και τη Μύκονο.

Το φαινόμενο έχει αποκτήσει τέτοια έκταση που έχει τραβήξει και την προσοχή των ελεγκτικών αρχών με τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ να πραγματοποιούν ελέγχους για το αν αυτά τα αυτοκίνητα διαθέτουν νόμιμες πινακίδες.

Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα

Η απάντηση βρίσκεται σε συνδυασμό παραγόντων που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε προορισμό αναφοράς για τους βαθύπλουτους του Κόλπου. Ασφάλεια, πολιτική σταθερότητα, υψηλού επιπέδου ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, εύκολη πρόσβαση μέσω ιδιωτικών πτήσεων και ένα lifestyle που συνδυάζει πολυτέλεια με ποιότητα ζωής συνθέτουν ένα πακέτο που λίγοι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσφέρουν χωρίς να απαιτούν πλήρη μετεγκατάσταση, όπως συμβαίνει με την Ελβετία ή το Μονακό.

Η Μύκονος, η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα μεγάλα νησιά προσφέρουν ακριβώς αυτό που αναζητούν αυτές οι οικογένειες: ιδιωτικότητα, θαλάσσιες μετακινήσεις, μαρίνες, πολυτελή εστιατόρια και υπηρεσίες concierge υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, η ευρύτερη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει αμετάβλητη και μέσα στο 2026 με σποραδικές κλιμακώσεις και διαπραγματεύσεις που δεν καταλήγουν πουθενά, λειτουργεί ως μόνιμη υπενθύμιση στις εύπορες οικογένειες της περιοχής ότι η ύπαρξη μιας δεύτερης βάσης εκτός Μέσης Ανατολής δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη.

Βίλες δεκάδων χιλιάδων ευρώ τον μήνα

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στην αγορά ακινήτων. Άνθρωποι του real estate αναφέρουν ότι πολυτελείς κατοικίες στη Μύκονο και στα νότια προάστια της Αθήνας έχουν μισθωθεί για ολόκληρη τη σεζόν, με μηνιαία μισθώματα που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τις 40.000 έως 50.000 ευρώ και ενοικιάσεις που έχουν κλειστεί προκαταβολικά για μήνες. Η ίδια λογική, μετακίνηση κεφαλαίου από τον Κόλπο προς ασφαλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, έχει αρχίσει να επηρεάζει πλέον και τις γενικότερες τιμές της αγοράς. Αναλυτές του κλάδου σημειώνουν ότι έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα πρώτα σημάδια πιέσεων στις τιμές των νέων οικοδομών ως απόρροια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μια εξέλιξη που πριν από δύο χρόνια θα φαινόταν ασύνδετη με τα γεγονότα στον Κόλπο, αλλά σήμερα αποτελεί καθημερινότητα για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ένα φαινόμενο που αγγίζει πολλούς κλάδους

Η ιστορία δεν αφορά μόνο τον τουρισμό ή τα συνεργεία. Αφορά τις μεταφορές, τις μαρίνες, τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τα ξενοδοχεία, τις υπηρεσίες ασφαλείας, τα πολυτελή ακίνητα και φυσικά ολόκληρη την αγορά premium και supercar στη χώρα μας. Όσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα στον Κόλπο παραμένει στο προσκήνιο, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως ένας από τους πιο ζητούμενους προορισμούς για ανθρώπους με πολύ υψηλή οικονομική επιφάνεια, και αυτό φαίνεται πλέον όχι μόνο στους δρόμους, αλλά και στα ίδια τα συνεργεία που έχουν αναλάβει τη συντήρηση των αυτοκινήτων τους.

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