Πόσο κοστίζει αυτό το ολοκαίνουργιο Subaru στην Ελλάδα;
Πόσο κοστίζει αυτό το ολοκαίνουργιο Subaru στην Ελλάδα;
Η Subaru, στο πλαίσιο της πανελλήνιας παρουσίασης του Uncharted, ανακοίνωσε τις τιμές του στην ελληνική αγορά. Σύντομα οι οδηγικές μας εντυπώσεις.
Το πρώτο compact SUV στην ιστορία της Subaru έφτασε επίσημα στην Ελλάδα. Ονομάζεται Uncharted, είναι αμιγώς ηλεκτρικό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένα «rebadging» μοντέλο.
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