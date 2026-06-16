Πόσο κοστίζει αυτό το ολοκαίνουργιο Subaru στην Ελλάδα;

Το πρώτο compact SUV στην ιστορία της Subaru έφτασε επίσημα στην Ελλάδα. Ονομάζεται Uncharted, είναι αμιγώς ηλεκτρικό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένα «rebadging» μοντέλο.