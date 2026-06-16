Αυτή η κινεζική superbike μόλις έσπασε το φράγμα των 300 χλμ./ώρα
Αυτή η κινεζική superbike μόλις έσπασε το φράγμα των 300 χλμ./ώρα
Ο πρώτος κατασκευαστής από την Κίνα που έσπασε το φράγμα των 300 χλμ./ώρα είναι γεγονός.
Οι Κινέζοι δείχνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν θέση ανάμεσα στους μεγάλους παίκτες της κατηγορίας των superbike.
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