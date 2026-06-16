Ιδού το καινούργιο Hyundai i20 - Πόσο θα κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Ιδού το καινούργιο Hyundai i20 - Πόσο θα κοστίζει;

Η νέα γενιά του δημοφιλούς supermini της Hyundai αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία και όπως φαίνεται θα είναι το πρακτικότερο μέχρι σήμερα i20, με στοιχεία crossover.

Ιδού το καινούργιο Hyundai i20 - Πόσο θα κοστίζει;
UPD:
Το καινούργιο i20 σηματοδοτεί μία σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας για τη Hyundai, καθώς η νέα γενιά του μοντέλου μεγαλώνει αισθητά σε διαστάσεις και υιοθετεί πιο περιπετειώδη σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

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UPD:
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