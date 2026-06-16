Δοκιμάζουμε το cruiser με το αυτόματο κιβώτιο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το cruiser με το αυτόματο κιβώτιο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε το νέο Benda Chinchilla 350 CVT και αναρωτιόμαστε γιατί δεν είχε τολμήσει ποτέ κάποιος να κατασκευάσει ένα αυτόματο cruiser.
Ας συμφωνήσουμε σε κάτι ξεκινώντας αυτό το κείμενο. Η Benda είναι μακράν ο κατασκευαστής-φαινόμενο του 2026 και αυτό το λέω με πλήρη επίγνωση και πλέον με ολοκληρωμένη εικόνα καθώς έχω οδηγήσει τρεις μοτοσικλέτες και ένα ATV της κινεζικής μάρκας.
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