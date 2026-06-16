Γράψανε γιαγιά για υπερβολική ταχύτητα

Στην πόλη Euskirchen της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, μια κάμερα ταχύτητας φωτογράφισε αυτό που, με την πρώτη ματιά, έμοιαζε με μία εξαιρετικά αφύσικη παράβαση: μια ηλικιωμένη γυναίκα που κινούνταν με τον περιπατητήρα της — το γνωστό «Π» — να εμφανίζεται ως ο ταχύτερος «οδηγός» του δρόμου. Η ένδειξη: 42 χλμ./ώρα σε ζώνη με όριο 30. Υπέρβαση 12 χιλιομέτρων ανά ώρα, σε έναν δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας. Προφανώς, καμία γιαγιά δεν μετακινείται με 42 χλμ./ώρα με περιπατητήρα. Ούτε καν οι πιο ζωηρές.

Τι συνέβη στην πραγματικότητα

Πίσω από την ηλικιωμένη κινούνταν ένα λευκό φορτηγάκι (van), το οποίο ήταν εκείνο που πραγματικά ανέπτυξε ταχύτητα 42 χλμ./ώρα και ενεργοποίησε την κάμερα. Τη στιγμή ακριβώς της λήψης, η ηλικιωμένη βρισκόταν σε τέτοια γωνία μπροστά από το όχημα, που κάλυψε μεγάλο μέρος του — και, κυρίως, την πινακίδα κυκλοφορίας του.

Αποτέλεσμα: η κάμερα κατέγραψε την παράβαση, αλλά δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον πραγματικό υπαίτιο. Η γιαγιά, εν αγνοία της, λειτούργησε ως ανθρώπινη ασπίδα για τον οδηγό του van.