Ξεκινάει η αντεπίθεση της Fiat με πέντε νέα οικονομικά αυτοκίνητα
NEWSAUTO.GR

Ξεκινάει η αντεπίθεση της Fiat με πέντε νέα οικονομικά αυτοκίνητα

Στα άμεσα πλάνα της Fiat περιλαμβάνονται 5 νέα μοντέλα, με τη γκάμα να ξεκινά από microcars και τρίκυκλα και να φτάνει μέχρι τα SUV.

Ξεκινάει η αντεπίθεση της Fiat με πέντε νέα οικονομικά αυτοκίνητα

Η Stellantis ανακοίνωσε πρόσφατα πως η Fiat θα είναι μία από τις κύριες παγκόσμιες μάρκες της, με τη γκάμα των μοντέλων να είναι αρκετά ευρεία και να περιλαμβάνει μικρά πόλης, hatchbacks, microcars, SUVs, ακόμα και pick-up μοντέλα.

Η διεύρυνση της «βεντάλιας» των μοντέλων της Fiat θα ξεκινήσει από φέτος, και μέχρι το 2030 αναμένεται να δούμε 13 καινούργια μοντέλα.

Τα 5 από αυτά έχουν γίνει επισήμως γνωστά, και είναι τα παρακάτω.



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