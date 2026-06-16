Ξεκινάει η αντεπίθεση της Fiat με πέντε νέα οικονομικά αυτοκίνητα

Η Stellantis ανακοίνωσε πρόσφατα πως η Fiat θα είναι μία από τις κύριες παγκόσμιες μάρκες της, με τη γκάμα των μοντέλων να είναι αρκετά ευρεία και να περιλαμβάνει μικρά πόλης, hatchbacks, microcars, SUVs, ακόμα και pick-up μοντέλα.





Η διεύρυνση της «βεντάλιας» των μοντέλων της Fiat θα ξεκινήσει από φέτος, και μέχρι το 2030 αναμένεται να δούμε 13 καινούργια μοντέλα.

Τα 5 από αυτά έχουν γίνει επισήμως γνωστά, και είναι τα παρακάτω.