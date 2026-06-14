Η Ferrari που εξόργισε τους φανατικούς: Θα πετύχει ή θα βουλιάξει;
NEWSAUTO.GR

Η Ferrari που εξόργισε τους φανατικούς: Θα πετύχει ή θα βουλιάξει;

Η Ferrari δηλώνει πως η Luce δεν θα αντικαταστήσει κάποιο από τα θερμικά της supercars, και πως στοχεύει σε ένα άλλου είδους κοινό που θέλει κάτι πιο πρακτικό. Θα το βρει, όπως έκανε και η Porsche Taycan για παράδειγμα;

Η Ferrari που εξόργισε τους φανατικούς: Θα πετύχει ή θα βουλιάξει;
UPD:
Η Ferrari Luce που παρουσιάστηκε πρόσφατα έχει ήδη διχάσει τα πλήθη. Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της θρυλικής εταιρείας από το Maranello, είναι ταυτόχρονα και το πρώτο 5θέσιο της μάρκας, ενώ για πρώτη φορά το design είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.

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