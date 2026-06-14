Η Ferrari που εξόργισε τους φανατικούς: Θα πετύχει ή θα βουλιάξει;

Η Ferrari Luce που παρουσιάστηκε πρόσφατα έχει ήδη διχάσει τα πλήθη. Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της θρυλικής εταιρείας από το Maranello, είναι ταυτόχρονα και το πρώτο 5θέσιο της μάρκας, ενώ για πρώτη φορά το design είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.