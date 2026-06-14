Θρίαμβος Ferrari και Χάμιλτον στην Βαρκελώνη
NEWSAUTO.GR

Θρίαμβος Ferrari και Χάμιλτον στην Βαρκελώνη

Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του με την Ferrari στην Βαρκελώνη έπειτα από έναν εξαιρετικό αγώνα τόσο για εκείνον όσο και για την Scuderia. Ράσελ-Νόρις στο podium.

Θρίαμβος Ferrari και Χάμιλτον στην Βαρκελώνη

Η 106η νίκη του Χάμιλτον θα είναι πάντα ξεχωριστή. Όχι μόνο επειδή αποτελεί… νέο ρεκόρ αλλά επειδή έγινε για λογαριασμό της Ferrari!

Ο Λιούις οδήγησε καταπληκτικά, η Ferrari εφάρμοσε εξαίρετη στρατηγική τριών στάσεων και μαζί έσπασαν το σερί νικών της Mercedes. Ακόμη και χωρίς το VSC, όμως, λόγω της εγκατάλειψης του Αλόνσο, η Ferrari και ο Χάμιλτον έδειξαν ότι είχαν τον ρυθμό για να κερδίσουν στα ίσια τις Mercedes. Εξαιρετικά άτυχος ο Αντονέλι ο οποίος εγκατέλειψε λίγο αφότου είχε περάσει τον Ράσελ για την δεύτερη θέση. Ο Βρετανός της Mercedes θα τερμάτιζε δεύτερος τελικά μπροστά από τον Νόρις.


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