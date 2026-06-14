Το νέο δεδομένο που φέρνει το Car Play στο αυτοκίνητο μας
Μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις του CarPlay ετοιμάζει η Apple καθώς με το νέο λειτουργικό iOS 27 οι οδηγοί θα μπορούν για πρώτη φορά να παρακολουθούν βίντεο απευθείας στην οθόνη του infotainment του αυτοκινήτου τους.
Μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις του CarPlay ετοιμάζει η Apple καθώς με το νέο λειτουργικό iOS 27 οι οδηγοί θα μπορούν για πρώτη φορά να παρακολουθούν βίντεο απευθείας στην οθόνη του infotainment του αυτοκινήτου τους.
Η νέα λειτουργία επιτρέπει την αναπαραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών είτε μέσω AirPlay από το iPhone είτε μέσω εφαρμογών streaming που θα είναι διαθέσιμες απευθείας στο σύστημα. Η Apple σχεδίασε τη συγκεκριμένη δυνατότητα κυρίως για τις περιπτώσεις όπου το όχημα παραμένει σταθμευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Για λόγους ασφαλείας, η αναπαραγωγή διακόπτεται αυτόματα μόλις το όχημα αρχίσει να κινείται.
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