Το νέο δεδομένο που φέρνει το Car Play στο αυτοκίνητο μας

Η νέα λειτουργία επιτρέπει την αναπαραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών είτε μέσω AirPlay από το iPhone είτε μέσω εφαρμογών streaming που θα είναι διαθέσιμες απευθείας στο σύστημα. Η Apple σχεδίασε τη συγκεκριμένη δυνατότητα κυρίως για τις περιπτώσεις όπου το όχημα παραμένει σταθμευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Για λόγους ασφαλείας, η αναπαραγωγή διακόπτεται αυτόματα μόλις το όχημα αρχίσει να κινείται.