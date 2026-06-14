Τι δεν πρέπει να αφήνετε μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι
Στην Ελλάδα με τα «40άρια» του καλοκαιριού, η καμπίνα ενός αυτοκινήτου μετατρέπεται γρήγορα σε «φούρνο». Αν συνηθίζουμε να αφήνουμε συγκεκριμένα αντικείμενα στην καμπίνα, μπορεί να διατρέχουμε μέχρι και κίνδυνο. Ας δούμε ποια είναι αυτά.
Στην Ελλάδα με τα «40άρια» του καλοκαιριού, η καμπίνα ενός αυτοκινήτου μετατρέπεται γρήγορα σε «φούρνο». Αν συνηθίζουμε να αφήνουμε συγκεκριμένα αντικείμενα στην καμπίνα, μπορεί να διατρέχουμε μέχρι και κίνδυνο. Ας δούμε ποια είναι αυτά.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε… θερμοπαγίδα, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25 βαθμοί Κελσίου, τότε μέσα σε μισή ώρα στο αυτοκίνητο μπορεί να επικρατούν 45 βαθμοί. Στην καμπίνα ενός αυτοκινήτου που έχει μείνει σταθμευμένο για μία ώρα, οι θερμοκρασίες μπορούν εύκολα να φτάσουν, ή και να ξεπεράσουν, τους 60 βαθμούς.
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