Το... ταπεινό αυτοκίνητό του Γιώργου Μπατζώκα
Το... ταπεινό αυτοκίνητό του Γιώργου Μπατζώκα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι σήμερα ένας από τους πιο διακεκριμένους προπονητές καλαθοσφαίρισης στον κόσμο. Αξιοπρεπείς, ταπεινός εντός και εκτός του παρκέ...
UPD:
Με 14 τίτλους συνολικά στον πάγκο του Ολυμπιακού, δύο EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας και τέσσερα Super Cup, ο Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία — ιδίως τη νύχτα της 24ης Μαΐου 2026, όταν οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Telekom Center Athens, στέφοντας τον αρχηγό του πάγκου δεύτερο Έλληνα προπονητή με δύο κατακτήσεις στην EuroLeague. Χτές, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το «νταμπλ» κατακτώντας και το πρωτάθλημα Ελλάδας, βάζοντας έναν εκπληκτικό επίλογο σε μια σεζόν που θα μείνει στην ιστορία.
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UPD:
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