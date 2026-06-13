Αποστολή στο GP Βαρκελώνης: Ένα διήμερο γεμάτο ιστορίες
NEWSAUTO.GR

Αποστολή στο GP Βαρκελώνης: Ένα διήμερο γεμάτο ιστορίες

Η επικαιρότητα της Formula 1 είναι «καυτή» ενόψει του Grand Prix στην πίστα του Μοντμελό και με αφορμή την παρουσία μας εδώ, ψάχνουμε και διαδίδουμε όσες απαντήσεις έχουμε βρει.

Αποστολή στο GP Βαρκελώνης: Ένα διήμερο γεμάτο ιστορίες
Ένας αγώνας όπως αυτός του Μονακό είναι αρκετός, ώστε ολόκληρο το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο (τετραήμερο αν υπολογίζουμε και την ταλαίπωρη media day που είναι η Πέμπτη) η κουβέντα να γυρνά γύρω από αυτό.

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