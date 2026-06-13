Αποστολή στο GP Βαρκελώνης: Ένα διήμερο γεμάτο ιστορίες
Αποστολή στο GP Βαρκελώνης: Ένα διήμερο γεμάτο ιστορίες
Η επικαιρότητα της Formula 1 είναι «καυτή» ενόψει του Grand Prix στην πίστα του Μοντμελό και με αφορμή την παρουσία μας εδώ, ψάχνουμε και διαδίδουμε όσες απαντήσεις έχουμε βρει.
Ένας αγώνας όπως αυτός του Μονακό είναι αρκετός, ώστε ολόκληρο το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο (τετραήμερο αν υπολογίζουμε και την ταλαίπωρη media day που είναι η Πέμπτη) η κουβέντα να γυρνά γύρω από αυτό.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα