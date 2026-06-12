To Peugeot e-208 GTi αλλάζει τα πάντα στα ηλεκτρικά - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

To Peugeot e-208 GTi αλλάζει τα πάντα στα ηλεκτρικά - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η Peugeot παρουσίασε το e-208 GTi, που είναι το ισχυρότερο μοντέλο που διαθέτει αυτό το έμβλημα και έρχεται να εορτάσει τα 100 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή της εταιρείας στο Le Mans.

To Peugeot e-208 GTi αλλάζει τα πάντα στα ηλεκτρικά - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
UPD:
Η Peugeot μόλις παρουσίασε το e-208 GTi, την «καυτή» έκδοση του δημοφιλούς μικρού που έρχεται να προσφέρει οδηγική ευχαρίστηση στην νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

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