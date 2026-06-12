ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο περιοδεύων Διονύσης, οι ανώνυμοι διαβουλευτές και η Κυριάκιος σολομώντεια λύση
NEWSAUTO.GR

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο περιοδεύων Διονύσης, οι ανώνυμοι διαβουλευτές και η Κυριάκιος σολομώντεια λύση

«Η Σολομώντεια λύση δεν χαρίζει νικητές, αποτρέπει ηττημένους _ΤΤ»

ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο περιοδεύων Διονύσης, οι ανώνυμοι διαβουλευτές και η Κυριάκιος σολομώντεια λύση
UPD:
Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι διαθέτει αντοχές, δυναμική και αξιοσημείωτη συνοχή. Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που οι φορολογικές παρεμβάσεις δημιουργούν εσωτερικές αναταράξεις, ακόμη και σε έναν κλάδο που συνήθως κινείται με κοινό βηματισμό.

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