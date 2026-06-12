Όταν ο Σκαραβαίος συνάντησε την Cayenne
Όταν ο Σκαραβαίος συνάντησε την Cayenne
Αν το design σας θυμίζει 2 πολύ συγκεκριμένα γερμανικά μοντέλα, δεν θα σας αδικήσουμε…
UPD:
Η Ora παρουσίασε το 7, ένα ηλεκτρικό μοντέλο που προσφέρεται σε sedan και station wagon παραλλαγές.
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UPD:
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