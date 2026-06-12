Διασχίζουμε την Ιταλία με μια Lamborghini Temerario
Μπορεί η Lamborghini Temerario να δημιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό έστω και χωρίς τον θρυλικό V10 κάτω από το καπό της; Ενα οδοιπορικό στην ιταλική επαρχία δίνει την απάντηση.
Μπορεί η Lamborghini Temerario να δημιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό έστω και χωρίς τον θρυλικό V10 κάτω από το καπό της; Ενα οδοιπορικό στην ιταλική επαρχία δίνει την απάντηση.
Υπάρχουν αυτοκίνητα που απλώς μετακινούνται από το σημείο Α στο σημείο Β και υπάρχουν εκείνα που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε γεγονός. Η Lamborghini Temerario ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι απλώς το νέο supercar από τη φίρμα της Sant’Agata Bolognese, είναι ένας κινούμενος καταλύτης συναισθημάτων, αντιδράσεων και συζητήσεων. Και δεν υπάρχει καταλληλότερο σκηνικό για να το διαπιστώσεις αυτό παρά κάνοντας ένα σύντομο οδοιπορικό στη γειτονική χώρα, διασχίζοντας μικρά χωριά, ορεινά περάσματα των Απέννινων και τους αυτοκινητοδρόμους που τέμνουν την Τοσκάνη με την Εμίλια-Ρομάνια.
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