Τι μπορείς να κάνεις με την CFMoto Dual250 στην πόλη; (+video)

Η καθημερινότητα στις σύγχρονες πόλεις γίνεται όλο και πιο απαιτητική και η ανάγκη για μια οικονομική, ευέλικτη και πρακτική μοτοσικλέτα είναι μεγαλύτερη από ποτέ.