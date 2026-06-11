Ποιο είναι το παράπονο του προέδρου της Toyota;
Ποιο είναι το παράπονο του προέδρου της Toyota;
Ο Πρόεδρος της Toyota εξέφρασε το παράπονό του ότι είναι ο μόνος από τους ομολόγους του που υπερασπίζεται τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
UPD:
Ο Ακίο Τογιόντα, ο Πρόεδρος της Toyota, είναι αυτός που επανέφερε την ιαπωνική εταιρεία στο αυτοκινητικό προσκήνιο και για τη δημιουργία σπορ οχημάτων.
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