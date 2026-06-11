Ποιο είναι το παράπονο του προέδρου της Toyota;

Ο Πρόεδρος της Toyota εξέφρασε το παράπονό του ότι είναι ο μόνος από τους ομολόγους του που υπερασπίζεται τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.