Οδηγούμε στη Γερμανία το νέο BYD Dolphin G DM-i - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η BYD συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την παγκόσμια επέκτασή της, επιβεβαιώνοντας ότι οι φιλοδοξίες της ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της κινεζικής αγοράς.