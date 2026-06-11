Οδηγούμε στη Γερμανία το νέο BYD Dolphin G DM-i - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε στη Γερμανία το νέο BYD Dolphin G DM-i - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Η BYD συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την παγκόσμια επέκτασή της, επιβεβαιώνοντας ότι οι φιλοδοξίες της ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της κινεζικής αγοράς.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο Dolphin G DM-i που αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές του φθινοπώρου.
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UPD:
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