Αυτή είναι η πραγματική αυτονομία για 24 ηλεκτρικά!
Αυτή είναι η πραγματική αυτονομία για 24 ηλεκτρικά!
Στη Νορβηγία πραγματοποιούν κάθε χρόνο δοκιμή αυτονομίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου τα οδηγούν μέχρι να ξεμείνουν εντελώς από μπαταρία.
UPD:
Η αυτονομία της μπαταρίας είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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