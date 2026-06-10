Nissan MICRA: Ο θρύλος της πόλης ξαναγράφει ιστορία
Nissan MICRA: Ο θρύλος της πόλης ξαναγράφει ιστορία
Το MICRA επέστρεψε! Η έκτη γενιά είναι πιο σύγχρονη και πιο δυναμική από ποτέ, περνώντας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης με απαράμιλλο ντιζάιν, προηγμένη τεχνολογία και ασυναγώνιστη αυτονομία!
UPD:
Υπάρχουν αυτοκίνητα που ακολουθούν τις εξελίξεις και υπάρχουν και εκείνα που τις διαμορφώνουν. Το Nissan MICRA ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα