Nissan MICRA: Ο θρύλος της πόλης ξαναγράφει ιστορία
NEWSAUTO.GR

Nissan MICRA: Ο θρύλος της πόλης ξαναγράφει ιστορία

Το MICRA επέστρεψε! Η έκτη γενιά είναι πιο σύγχρονη και πιο δυναμική από ποτέ, περνώντας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης με απαράμιλλο ντιζάιν, προηγμένη τεχνολογία και ασυναγώνιστη αυτονομία!

Nissan MICRA: Ο θρύλος της πόλης ξαναγράφει ιστορία
UPD:
Υπάρχουν αυτοκίνητα που ακολουθούν τις εξελίξεις και υπάρχουν και εκείνα που τις διαμορφώνουν. Το Nissan MICRA ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

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UPD:
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