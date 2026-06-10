Nissan MICRA: Ο θρύλος της πόλης ξαναγράφει ιστορία

Το MICRA επέστρεψε! Η έκτη γενιά είναι πιο σύγχρονη και πιο δυναμική από ποτέ, περνώντας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης με απαράμιλλο ντιζάιν, προηγμένη τεχνολογία και ασυναγώνιστη αυτονομία!