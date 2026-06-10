DEKRA: Ο τεχνικός έλεγχος στο επίκεντρο της αγοράς μεταχειρισμένου (+video)
NEWSAUTO.GR

DEKRA: Ο τεχνικός έλεγχος στο επίκεντρο της αγοράς μεταχειρισμένου (+video)

Η DEKRA Imperial έδωσε δυναμικά το παρών στη Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση, τη μεγάλη έκθεση για το ποιοτικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

DEKRA: Ο τεχνικός έλεγχος στο επίκεντρο της αγοράς μεταχειρισμένου (+video)
UPD:
Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες και σημαντικές εταιρείες του χώρου, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για αξιόπιστα, ελεγμένα και ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

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UPD:
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