Ποιες μάρκες πωλούν τα περισσότερα μεταχειρισμένα;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα το πρώτο τετράμηνο του 2026, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ποιες μάρκες προτιμούν περισσότερο οι Έλληνες.