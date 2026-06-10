Ποιες μάρκες πωλούν τα περισσότερα μεταχειρισμένα;
Ποιες μάρκες πωλούν τα περισσότερα μεταχειρισμένα;
Τι έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία για τις προτιμήσεις των Ελλήνων αναφορικά για οχήματα από «δεύτερο χέρι».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα το πρώτο τετράμηνο του 2026, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ποιες μάρκες προτιμούν περισσότερο οι Έλληνες.
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