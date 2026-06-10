Θα επενδύσεις στην ουσία ή θα «αγοράσεις» εφήμερες υποσχέσεις; Yamaha XMAX 300

Η κατηγορία των μεσαίων premium scooter είναι σήμερα πιο ανταγωνιστική από ποτέ. Νέα μοντέλα εμφανίζονται συνεχώς, η «μόδα» των adventure scooter κυριαρχεί και οι υποψήφιοι αγοραστές βομβαρδίζονται καθημερινά από λίστες εξοπλισμού, ψηφιακές οθόνες και «περιπετειώδη» αισθητική.