Θα επενδύσεις στην ουσία ή θα «αγοράσεις» εφήμερες υποσχέσεις; Yamaha XMAX 300
Θα επενδύσεις στην ουσία ή θα «αγοράσεις» εφήμερες υποσχέσεις; Yamaha XMAX 300
Στην εποχή των scooter που υπόσχονται τον «ουρανό με τα άστρα» αλλά ανταποκρίνονται σε ελάχιστα, η Yamaha έχει να επιδείξει αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και ποιότητα με το κορυφαίο XMAX 300.
Η κατηγορία των μεσαίων premium scooter είναι σήμερα πιο ανταγωνιστική από ποτέ. Νέα μοντέλα εμφανίζονται συνεχώς, η «μόδα» των adventure scooter κυριαρχεί και οι υποψήφιοι αγοραστές βομβαρδίζονται καθημερινά από λίστες εξοπλισμού, ψηφιακές οθόνες και «περιπετειώδη» αισθητική.
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