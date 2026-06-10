Η κυριαρχία της SYM και το θαύμα της Zontes

Οι ταξινομήσεις του Μαΐου επιβεβαιώνουν την τάση που είχε διαφανεί από το ξεκίνημα της χρονιάς. Την υποχώρηση δηλαδή της παραδοσιακά κραταιάς Honda και την ενίσχυση δυνατών brands όπως η SYM και η Zontes στα scooter και η CFMoto στις μοτοσικλέτες.