Η κυριαρχία της SYM και το θαύμα της Zontes
Η κυριαρχία της SYM και το θαύμα της Zontes
H SYM έριξε τη Honda στο… καναβάτσο απολαμβάνοντας την κορυφή της αγοράς δικύκλου στην Ελλάδα. Το Zontes G368 παραμένει το δημοφιλέστερο scooter στην Ελλάδα.
Οι ταξινομήσεις του Μαΐου επιβεβαιώνουν την τάση που είχε διαφανεί από το ξεκίνημα της χρονιάς. Την υποχώρηση δηλαδή της παραδοσιακά κραταιάς Honda και την ενίσχυση δυνατών brands όπως η SYM και η Zontes στα scooter και η CFMoto στις μοτοσικλέτες.
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