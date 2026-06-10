Δοκιμάζουμε το νέο Nissan Qashqai - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το νέο Nissan Qashqai - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το Nissan Qashqai δεν χρειάζεται συστάσεις. Ό,τι πρέπει να ξέρουμε γ’ αυτό είναι η πρόσφατη τεχνολογική εξέλιξή του που το έκανε πιο αποδοτικό.
UPD:
Για σχεδόν μια εικοσαετία η Nissan έχει έναν άσο, εμπορικά, τον οποίο οι άνθρωποί της χρησιμοποιούν κατά το δοκούν όποτε κρίνουν. Δεν είναι άλλος από το Qashqai.
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UPD:
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