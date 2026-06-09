Απίστευτο: Το πρώτο σέρβις αυτού του αυτοκινήτου κοστίζει 37.500 ευρώ

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο που έρχεται μαζί με μία ONE, η διαδικασία του πρώτου service απαιτεί περίπου 80 ώρες εργασίας, κάτι που μεταφράζεται σε δύο ολόκληρες εβδομάδες απασχόλησης για τους εξειδικευμένους τεχνικούς της Mercedes-AMG και πολλές χιλιάδες ευρώ.

Υπάρχει βέβαια και ένα μικρό παρήγορο για τον ιδιοκτήτη. Με την ολοκλήρωση της συντήρησης επεκτείνεται η εργοστασιακή εγγύηση έως το 2028, προσφέροντας μία επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για ένα από τα πιο σύνθετα αυτοκίνητα παραγωγής που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.





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