Καιρός: Αυτό το καλοκαίρι θα βιώσουμε φαινόμενα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναβιώσει

Από την Τετάρτη 10 Ιουνίου, η Ιταλία μπαίνει στο πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού 2026. Ο αφρικανικός αντικυκλώνας πλήττει κυρίως το κέντρο και τον νότο της χώρας, με θερμοκρασίες που αναμένεται να αγγίξουν τους 36°C στην Πούλια — δηλαδή έως 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για αυτή την εποχή. Αυτό που συμβαίνει στην ιταλική χερσόνησο δεν είναι χωριστή ιστορία. Είναι το προοίμιο για ολόκληρη τη νότια Ευρώπη — και η Ελλάδα βρίσκεται στο επόμενο κεφάλαιο.

Τα μοντέλα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ευχολόγια

Οι εποχικές προγνώσεις συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το καλοκαίρι του 2026 θα είναι θερμότερο από τα κανονικά επίπεδα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Για την Ελλάδα, οι πιθανότητες να καταγραφούν θερμοκρασίες πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους ξεπερνούν το 60%, με αναμενόμενες αποκλίσεις από +1 έως +3 βαθμούς Κελσίου. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εκτιμά ότι...





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