Ιδού το καινούργιο Audi Q7 - Πόσο κοστίζει;
Ιδού το καινούργιο Audi Q7 - Πόσο κοστίζει;
Η 3η γενιά του Q7 είναι γεγονός, με την εταιρεία από το Ίνγκολσταντ να προχωρά στην πλήρη αποκάλυψή του. Διαθέσιμο για αρχή αποκλειστικά με τρίλιτρο V6 diesel.
UPD:
Με την παρουσίαση του καινούργιου Q7, η Audi φιλοδοξεί να συνεχίσει τη μεγάλη κληρονομιά που το μοντέλο έχει αφήσει την τελευταία 20ετία.
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UPD:
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