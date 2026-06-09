﻿Ιδού το καινούργιο Audi Q7 - Πόσο κοστίζει;

Η 3η γενιά του Q7 είναι γεγονός, με την εταιρεία από το Ίνγκολσταντ να προχωρά στην πλήρη αποκάλυψή του. Διαθέσιμο για αρχή αποκλειστικά με τρίλιτρο V6 diesel.