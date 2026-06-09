Η Κίνα διώχνει τους Ευρωπαίους από την αγορά της

Η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο ανεβάζει συνεχώς τον πήχη της τεχνολογίας και πλέον αναγκάζει τους κατασκευαστές να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.