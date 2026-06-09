Η Κίνα διώχνει τους Ευρωπαίους από την αγορά της
NEWSAUTO.GR

Η Κίνα διώχνει τους Ευρωπαίους από την αγορά της

Ο νέος νόμος περί ευνοϊκής φορολόγησης των plug-in υβριδικών στην Κίνα αλλάζει ριζικά το παιχνίδι, φέρνοντας σε δύσκολη θέση αρκετές ευρωπαϊκές μάρκες.

Η Κίνα διώχνει τους Ευρωπαίους από την αγορά της
Η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο ανεβάζει συνεχώς τον πήχη της τεχνολογίας και πλέον αναγκάζει τους κατασκευαστές να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.

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