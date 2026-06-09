Είναι επικίνδυνο το υγραέριο στο αυτοκίνητο;
Είναι επικίνδυνο το υγραέριο στο αυτοκίνητο;
Η απαγόρευση εισόδου που ισχύει σε κάποια πάρκινγκ καθώς και οι ισχύουσες προϋποθέσεις για τη μεταφορά με πλοία δημιουργεί εύλογα ανησυχίες.
UPD:
Το υγραέριο κίνησης εξακολουθεί να προκαλεί επιφυλάξεις και προβληματισμούς σε αρκετούς οδηγούς, κυρίως λόγω του φόβου μιας πιθανής έκρηξης.
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