Η QJMotor μοιράζει... βαλίτσες με την SRT 900SX
NEWSAUTO.GR

Η QJMotor μοιράζει... βαλίτσες με την SRT 900SX

Με ένα πλήρες «All Inclusive» πακέτο που περιλαμβάνει βαλίτσες αλουμινίου και προσιτή τιμή, η QJMotor SRT 900SX τοποθετείται ως μία από τις πιο δελεαστικές προτάσεις στην κατηγορία των adventure.

Η QJMotor μοιράζει... βαλίτσες με την SRT 900SX
Η τιμή της QJMotor SRT 900SX ήταν ήδη εξαιρετική, αλλά τώρα η εταιρεία την γκρεμίζει ακόμα περισσότερο κάνοντας το μεγάλο της adventure τρομερά δελεαστικό.

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