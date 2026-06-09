Η QJMotor μοιράζει... βαλίτσες με την SRT 900SX
Η QJMotor μοιράζει... βαλίτσες με την SRT 900SX
Με ένα πλήρες «All Inclusive» πακέτο που περιλαμβάνει βαλίτσες αλουμινίου και προσιτή τιμή, η QJMotor SRT 900SX τοποθετείται ως μία από τις πιο δελεαστικές προτάσεις στην κατηγορία των adventure.
Η τιμή της QJMotor SRT 900SX ήταν ήδη εξαιρετική, αλλά τώρα η εταιρεία την γκρεμίζει ακόμα περισσότερο κάνοντας το μεγάλο της adventure τρομερά δελεαστικό.
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