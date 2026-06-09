Η QJMotor μοιράζει... βαλίτσες με την SRT 900SX

Με ένα πλήρες «All Inclusive» πακέτο που περιλαμβάνει βαλίτσες αλουμινίου και προσιτή τιμή, η QJMotor SRT 900SX τοποθετείται ως μία από τις πιο δελεαστικές προτάσεις στην κατηγορία των adventure.

