Ποια είναι τα αυτοκίνητα που... αντέχουν;
Ποια είναι τα αυτοκίνητα που... αντέχουν;
Μία νέα έρευνα αποκαλύπτει ποιες μάρκες παγκοσμίως φτιάχνουν τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα. Οι Ιάπωνες αναμενόμενα κυριαρχούν, αλλά υπάρχουν και εκπλήξεις.
Μία νέα έρευνα αποκαλύπτει ποιες μάρκες παγκοσμίως φτιάχνουν τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα. Οι Ιάπωνες αναμενόμενα κυριαρχούν, αλλά υπάρχουν και εκπλήξεις.
UPD:
Η έρευνα της iSeeCars βασίστηκε σε περισσότερα από 174 εκατομμύρια οχήματα και αξιολόγησε την πιθανότητα ένα αυτοκίνητο να ξεπεράσει τις 400.000 χιλιόμετρα, ένα όριο που θεωρείται ενδεικτικό μακροχρόνιας αξιοπιστίας και αντοχής.
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UPD:
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