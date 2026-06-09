Ποια είναι τα αυτοκίνητα που... αντέχουν;

Η έρευνα της iSeeCars βασίστηκε σε περισσότερα από 174 εκατομμύρια οχήματα και αξιολόγησε την πιθανότητα ένα αυτοκίνητο να ξεπεράσει τις 400.000 χιλιόμετρα, ένα όριο που θεωρείται ενδεικτικό μακροχρόνιας αξιοπιστίας και αντοχής.







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