ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στο newsauto.gr
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στο newsauto.gr
Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι από το 1953 ένας θρυλικός αγώνας, μια μοναδική πρόκληση και η μόνη ετήσια αθλητική διοργάνωση της χώρας μας που εντάσσεται σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
UPD:
Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι ο 8ος αγώνας του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC και βρίσκεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα σταθερά από το 2021.
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