ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στο newsauto.gr

Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι από το 1953 ένας θρυλικός αγώνας, μια μοναδική πρόκληση και η μόνη ετήσια αθλητική διοργάνωση της χώρας μας που εντάσσεται σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.