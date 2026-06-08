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Η QJMotor SRT 600 πιο ταξιδιάρα από ποτέ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Η QJMotor SRT 600 πιο ταξιδιάρα από ποτέ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η QJMotor αποκάλυψε τη νέα έκδοση SRT 600SX με καθαρό τουριστικό χαρακτήρα και τιμή-πρόκληση.

Η QJMotor SRT 600 πιο ταξιδιάρα από ποτέ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η νέα QJMotor SRT 600SX All Inclusive έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα της adventure μοτοσικλέτας, προσφέροντας πλέον ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού για όσους έχουν αρχίσει να κάνουν όνειρα για ένα καλοκαιρινό road trip με μοτοσικλέτα.

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