Αυτή είναι η τιμή του νέου Toyota Hilux στην Ελλάδα

Η Toyota παρουσίασε επίσημα το καινούργιο Hilux στις αρχές της χρονιάς. Η ένατη γενιά του pickup μοντέλου δημιουργήθηκε αφενός για να συνεχίσει τη φήμη που έχει δημιουργήσει ήδη, αφετέρου για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.