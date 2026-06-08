Αυτή είναι η τιμή του νέου Toyota Hilux στην Ελλάδα
Αυτή είναι η τιμή του νέου Toyota Hilux στην Ελλάδα
Η ένατη γενιά του Toyota Hilux είναι διαθέσιμη και στη χώρα μας, δίνοντας την ευκαιρία στους επαγγελματίες να έχουν έναν αξιόπιστο σύμμαχο στη δουλειά τους.
Η Toyota παρουσίασε επίσημα το καινούργιο Hilux στις αρχές της χρονιάς. Η ένατη γενιά του pickup μοντέλου δημιουργήθηκε αφενός για να συνεχίσει τη φήμη που έχει δημιουργήσει ήδη, αφετέρου για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.
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