Δοκιμάζουμε το Citroen C5 Aircross με τους 210 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Citroen C5 Aircross με τους 210 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Ένα μεγάλο αμιγώς ηλεκτρικό SUV δεν είναι μια εύκολη επιλογή για έναν οικογενειάρχη. Εκτός εάν έχει πολλά θετικά στοιχεία και φέρει την ιστορία της Citroen.
Η δεύτερη γενιά του C5 Aircross εξελίχθηκε και δημιουργήθηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τη Citroen.
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