Δοκιμάζουμε το Citroen C5 Aircross με τους 210 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Ένα μεγάλο αμιγώς ηλεκτρικό SUV δεν είναι μια εύκολη επιλογή για έναν οικογενειάρχη. Εκτός εάν έχει πολλά θετικά στοιχεία και φέρει την ιστορία της Citroen.

