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Δοκιμάζουμε το Citroen C5 Aircross με τους 210 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Citroen C5 Aircross με τους 210 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Ένα μεγάλο αμιγώς ηλεκτρικό SUV δεν είναι μια εύκολη επιλογή για έναν οικογενειάρχη. Εκτός εάν έχει πολλά θετικά στοιχεία και φέρει την ιστορία της Citroen.

Δοκιμάζουμε το Citroen C5 Aircross με τους 210 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η δεύτερη γενιά του C5 Aircross εξελίχθηκε και δημιουργήθηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τη Citroen.

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