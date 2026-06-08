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Απίστευτα πράγματα στο Μονακό: Σκίστηκε η άσφαλτος - Βγήκαν οι βούρτσες (video)
NEWSAUTO.GR

Απίστευτα πράγματα στο Μονακό: Σκίστηκε η άσφαλτος - Βγήκαν οι βούρτσες (video)

Το Grand Prix του Μονακό μετατράπηκε σε έναν από τους πιο επεισοδιακούς αγώνες των τελευταίων ετών, με τη διοργάνωση να διακόπτεται λόγω σοβαρών προβλημάτων.

Απίστευτα πράγματα στο Μονακό: Σκίστηκε η άσφαλτος - Βγήκαν οι βούρτσες (video)
UPD:
Ίσως ο πιο εμβληματικός αγώνας στο καλεντάρι της Formula 1, με τα δισεκατομμύρια των χορηγιών να ρέουν άφθονα κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τριημέρου. Άλλωστε, ο μεγάλος χορηγός του, η Louis Vuitton, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα...

Σκηνή 1
Ο αγώνας βρισκόταν στην τελική του φάση όταν το ατύχημα του Σαρλ Λεκλέρ, σε συνδυασμό με προηγούμενα συμβάντα, προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στην άσφαλτο. Οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν ότι τμήματα του οδοστρώματος είχαν αρχίσει να διαλύονται, με αποτέλεσμα να υψωθεί η κόκκινη σημαία και να διακοπεί προσωρινά ο αγώνας.


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