Σε ποια περιοχή της Αττικής τοποθετήθηκε νέος φωτισμός σε 60 χιλιομέτρων;

Η σημαντικότερη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, όπου περισσότερα από 40 χιλιόμετρα δρόμου φωτίζονται πλέον πλήρως. Πρόκειται για έναν άξονα που για πολλές δεκαετίες παρέμενε χωρίς επαρκή φωτισμό κατά τις νυχτερινές ώρες, δημιουργώντας αυξημένους κινδύνους για τους οδηγούς.