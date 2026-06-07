Αποκάλυψη: Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα το νέο αντί smart

Είναι αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο και κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, με αυτονομία 120 χιλιομέτρων και δωρεάν στάθμευση σε ελεγχόμενους δημόσιους χώρους. Το Linktour ALUMI κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά, και η πρόταση αξίας που φέρνει είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Τι είναι το Linktour ALUMI και γιατί διαφέρει

Το ALUMI δεν είναι ένα τυπικό μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το βασικό του χαρακτηριστικό — και αυτό που του δίνει και το όνομά του — είναι ο σκελετός από αλουμίνιο, σε αντίθεση με τα συμβατικά αμαξώματα χαλύβδινης κατασκευής. Αυτή η επιλογή υλικού φέρνει διπλό πλεονέκτημα: χαμηλότερο συνολικό βάρος, που σημαίνει καλύτερη ενεργειακή απόδοση και μεγαλύτερη αυτονομία ανά φόρτιση, αλλά και αυξημένη αντοχή έναντι της διάβρωσης — κρίσιμο σημείο για τα ελληνικά αστικά περιβάλλοντα.

Το FMS GROUP, ο επίσημος εισαγωγέας της μάρκας στην Ελλάδα, εισάγει το ALUMI σε δύο βασικές εκδόσεις: το L6, σχεδιασμένο για την καθημερινή αστική μετακίνηση, και το L7, για όσους χρειάζονται μεγαλύτερη αυτονομία.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





