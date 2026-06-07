Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Υπάρχει λόγος για να ανησυχείτε;

Η απόφαση για την αντικατάσταση του αυτοκινήτου μας με θερμικό κινητήρα με ένα καινούργιο αμιγώς ηλεκτρικό είναι μια προοπτική την οποία αποφεύγουν πολλοί εξαιτίας κάποιων πεποιθήσεων που έχουν γι’ αυτό, οι οποίες τους αποτρέπουν από το να το πράξουν.