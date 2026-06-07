F1 GP Μονακό: Το φαινόμενο Αντονέλι γράφει ξανά ιστορία
NEWSAUTO.GR

F1 GP Μονακό: Το φαινόμενο Αντονέλι γράφει ξανά ιστορία

Ο 19χρονος Ιταλός ολοκλήρωσε τη δουλειά που ξεκίνησε χθες και παρότι χρειάστηκε να κάνει δύο εκκινήσεις, κατέκτησε στους δρόμους του Μόντε Κάρλο την πέμπτη διαδοχική του νίκη. Βάθρο για τον Χάτζαρ.

F1 GP Μονακό: Το φαινόμενο Αντονέλι γράφει ξανά ιστορία
Το σερί συνεχίζεται για τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έγραψε το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην πλούσια ιστορία του Μονακό και της Formula 1.

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