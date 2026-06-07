F1 GP Μονακό: Το φαινόμενο Αντονέλι γράφει ξανά ιστορία

Ο 19χρονος Ιταλός ολοκλήρωσε τη δουλειά που ξεκίνησε χθες και παρότι χρειάστηκε να κάνει δύο εκκινήσεις, κατέκτησε στους δρόμους του Μόντε Κάρλο την πέμπτη διαδοχική του νίκη. Βάθρο για τον Χάτζαρ.

