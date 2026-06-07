F1 GP Μονακό: Το φαινόμενο Αντονέλι γράφει ξανά ιστορία
F1 GP Μονακό: Το φαινόμενο Αντονέλι γράφει ξανά ιστορία
Ο 19χρονος Ιταλός ολοκλήρωσε τη δουλειά που ξεκίνησε χθες και παρότι χρειάστηκε να κάνει δύο εκκινήσεις, κατέκτησε στους δρόμους του Μόντε Κάρλο την πέμπτη διαδοχική του νίκη. Βάθρο για τον Χάτζαρ.
Το σερί συνεχίζεται για τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έγραψε το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην πλούσια ιστορία του Μονακό και της Formula 1.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα