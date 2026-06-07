Το θρυλικό Citroen 2 CV θα επιστρέψει - Ιδού μια πρώτη γεύση

Η επιστροφή του 2CV έχει ήδη αρχίσει να εξάπτει τη φαντασία των φίλων της αυτοκίνησης, με αρκετούς σχεδιαστές να επιχειρούν να προβλέψουν τη μορφή που θα έχει το νέο μοντέλο πριν από την επίσημη αποκάλυψή του.