Το θρυλικό Citroen 2 CV θα επιστρέψει - Ιδού μια πρώτη γεύση
NEWSAUTO.GR

Το θρυλικό Citroen 2 CV θα επιστρέψει - Ιδού μια πρώτη γεύση

Ένας Βραζιλιάνος καλλιτέχνης ψηφιακών σχεδίων δημοσιοποίησε στα social media τη δική του ερμηνεία για το καινούργιο 2CV.

Το θρυλικό Citroen 2 CV θα επιστρέψει - Ιδού μια πρώτη γεύση
Η επιστροφή του 2CV έχει ήδη αρχίσει να εξάπτει τη φαντασία των φίλων της αυτοκίνησης, με αρκετούς σχεδιαστές να επιχειρούν να προβλέψουν τη μορφή που θα έχει το νέο μοντέλο πριν από την επίσημη αποκάλυψή του.

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