Δοκιμάζουμε το πολύ ενδιαφέρον GAC AION V - Σε τιμή-πρόκληση στην Ελλάδα

Δεν χωρά αμφιβολία. Έχετε όλα τα δίκια του κόσμου. Το είδαμε και εμείς: τα νέα αυτοκίνητα που ήταν υποψήφια για το Car of the Year το 2026 ήταν σχεδόν διπλάσια από εκείνα του 2025.