Επίσημο: Που μπαίνουν οι νέες κάμερες στην Αττική

Μπορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να εμφανίστηκαν στην επικαιρότητα κάποιες ατέλειες και προβλήματα που υπάρχουν από τη λειτουργία των καινούριων καμερών ελέγχου των τροχαίων παραβάσεων στην Αθήνα, ωστόσο το πρόγραμμα για την εγκατάσταση καινούργιων συνεχίζεται.







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