Επίσημο: Που μπαίνουν οι νέες κάμερες στην Αττική
Επίσημο: Που μπαίνουν οι νέες κάμερες στην Αττική
Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ανακοινώθηκε ότι επεκτείνονται τόσο αριθμός όσο και οι περιοχές του νομού Αττικής όπου θα τοποθετηθούν οι νέες κάμερες για τον έλεγχο των παραβάσεων του ΚΟΚ.
Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ανακοινώθηκε ότι επεκτείνονται τόσο αριθμός όσο και οι περιοχές του νομού Αττικής όπου θα τοποθετηθούν οι νέες κάμερες για τον έλεγχο των παραβάσεων του ΚΟΚ.
UPD:
Μπορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να εμφανίστηκαν στην επικαιρότητα κάποιες ατέλειες και προβλήματα που υπάρχουν από τη λειτουργία των καινούριων καμερών ελέγχου των τροχαίων παραβάσεων στην Αθήνα, ωστόσο το πρόγραμμα για την εγκατάσταση καινούργιων συνεχίζεται.
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UPD:
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