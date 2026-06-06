Πως διαγράφεις τα πρόστιμα απο τις ψηφιακές κάμερες;

Με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για την οδική ασφάλεια, η χώρα περνάει σε μια εποχή όπου οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αποτελούν αντικείμενο χρονοβόρων διαδικασιών ούτε βασίζονται αποκλειστικά στο ανθρώπινο μάτι. Ο Ν. 5256/2025 έθεσε το νομικό πλαίσιο για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΗΣ), μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα μπορεί να εκδίδει την πράξη βεβαίωσης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να την αποστέλλει στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, να δέχεται ψηφιακές ενστάσεις και να παρακολουθεί την πληρωμή του προστίμου χωρίς καμία φυσική επαφή με υπηρεσίες.

Η πιλοτική λειτουργία υλοποιείται σε συνεργασία των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση από τη χειρόγραφη στην ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ταχύτητα επεξεργασίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας...





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